Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро

«Сегодня Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение Акта о цифровых услугах Евросоюза (DSA). Это первый штраф в рамках DSА», — заявил Ренье на брифинге в Брюсселе.

Он утверждает, что соцсеть нарушила «нормы транспарентности». Ренье рассказал, что X не проводит достаточной работы по верификации пользователей, а синюю отметку о проверке можно купить.

Ранее Таганский райсуд столицы признал корпорацию Google LLC виновной по административной статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации, информресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ. Компания заплатит 3,8 млн рублей штрафа.

