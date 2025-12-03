Суд в столице оштрафовал Google на 3,8 млн рублей

В этой статье КоАП говорится о нарушении порядка ограничения доступа к информации, информресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ, и (или) порядка удаления указанной информации.

Суд назначил корпорации административный штраф в размере 3,8 млн рублей.

Ранее депутаты Госдумы предложили установить штрафы в сотни тысяч рублей за нарушение требований законодательства по авторизации на сайтах и в приложениях — вход на российские интернет-порталы через иностранные сервисы.

