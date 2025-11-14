Депутаты Госдумы предложили установить штрафы в сотни тысяч рублей за нарушение требований законодательства по авторизации на сайтах и в приложениях — вход на российские интернет-порталы через иностранные сервисы. По словам первого зампреда ИТ-комитета Госдумы Антона Горелкина, административное наказание хотят ввести для владельцев информресурсов, нарушающих установленные правила, но «обычных пользователей» эти санкции не коснутся. Пост в личном Telegram-канале он озаглавил как «Авторизация через Google — ВСЕ».

«Авторизация через Google — ВСЕ. Вместе с коллегами предложили Госдуме установить административную ответственность за нарушение требований законодательства по авторизации на сайтах и в приложениях», — написал законодатель.

Горелкин пояснил, что двумя годами ранее начали действовать правила, по которым пользователи из России могут авторизироваться на сайтах одним из трех способов — по мобильному номеру, с использованием отечественного сервиса авторизации или ЕСИА и ЕБС.

Теперь парламентарии предложили ввести денежные штрафы для владельцев информационных ресурсов, не соблюдающих указанные правила. В некоторых случаях штрафные санкции могут достигать 700 тыс. рублей, заявил Горелкин.

«Обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон», — написал депутат.

По словам Горелкина, цель предложения депутатов — снижение зависимости российского интернета «от решений из недружественных стран».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.