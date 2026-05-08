Фобия на всю жизнь: «морской котик-гопник» появился в Московском зоопарке
Посетительница Московского зоопарка поделилась с подписчиками в социальных сетях забавным видео. Она показала «морского котика-гопника», который ее сильно напугал.
На опубликованных кадрах девушка подходит к огромному аквариуму, в котором вальяжно плавает большой морской котик. Неожиданно он подплывает к посетительнице и делает в ее сторону резкое движение головой.
Девушка сильно испугалась и отпрянула от стекла. А вот ее супруга ситуация сильно рассмешила. За кадром слышится заливистый смех мужчины.
Подписчики отметили, что морской котик сильно похож на мужа «пострадавшей». Некоторые пошутили, что супруг сговорился с ластоногим.
