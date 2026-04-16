Эвелина Бледанс раскрыла способ быстро похудеть

Во время Пасхи Бледанс побывала в Крыму, где, по ее словам, было много вкусной и жирной еды. Чтобы быстро привести себя в форму, актриса придерживается проверенной схемы питания.

«Я его уже много лет практикую. Этот метод заключается в том, что я полностью исключаю из рациона мучное, макароны, хлеб, булочки, а также майонез и различные соусы. Все это заменяется на свежие овощи, либо те продукты, которые приготовлены на пару. Если ем мясо, то только приготовленное на пару. Это же касается рыбных продуктов. То есть никаких консервантов, никаких полуфабрикатов. Все такое должно быть табуировано», — поделилась звезда.

Также актриса отказалась от приема пищи в вечернее время.

«После 19 вечера я перестаю есть. Могу выпить воду, съесть фрукты, но ничего тяжелого я есть точно не буду», — добавила Бледанс.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.