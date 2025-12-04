Этой зимой в Подмосковье откроют около 800 катков и 160 лыжных трасс

В первый зимний месяц в Подмосковье начнут работу 50 сезонных искусственных катков, в том числе 5 новых. Всего в новом зимнем сезоне будут подготовлены 797 катков и 165 лыжных трасс. Об этом сообщают в пресс-службах министерства благоустройства и министерства спорта Московской области.

«В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» мы планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности. Для комфортного времяпрепровождения будет предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы и тюбинговые горки, а также прокаты спортивного инвентаря. В регионе запланировано более 700 спортивных и порядка 100 культурных мероприятий. Наша задача — обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей региона, учитывая сезонные особенности. Среди важных событий — традиционное «Открытие зимнего сезона» 1 декабря, когда начинают работу все основные локации, запускаются катки и другие объекты активного зимнего отдыха», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом сезоне будет открыто 747 катков с натуральным льдом и 50 с искусственным, которые заработают первыми. Бронирование сеансов доступно с 1 декабря на платформе «Спорт Подмосковья» и в приложении Добродел.

Наибольшее количество катков с искусственным льдом будут работать в Красногорске — 5 катков: на стадионе «Зоркий», у ЖК «АРТ», в Павшинской пойме, рядом с образовательным центром «Вершина» в Путилково и школой № 4 в Нахабино. В Одинцово откроются четыре катка: в парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной, в «Раздолье», «Малевича» и в районе Сколково. В Люберцах появятся три катка: в парке «Наташинские пруды», на Центральной площади и у спортивной школы «Орбита» (Дзержинский). По два катка будут открыты в Балашихе, Истре, Дубне, Пушкинском и в Химках.

Кроме того, запланировано открытие новых катков в Дмитрове, Воскресенске и в трех ЗАТО: Звездном городке, Власихе и Краснознаменске.

Все катки будут работать по единому стандарту качества. На площадках установят теплые пункты проката с современным инвентарем, шкафчики для хранения вещей, воздушные сушки для ботинок и удобные турникеты. Для поддержания качества льда используется специализированная заливочная техника.

Для поклонников лыжного спорта после установления снежной погоды будет подготовлено 165 лыжных трасс общей протяженностью свыше 722 км. Шесть трасс — с искусственным оснежением, они заработают первыми: лыжный комплекс СШОР «Истина» в м. о. Истра, лыжный стадион «Зоркий» в г. о. Красногорск, лесопарковая зона Волкуша в г. о. Лыткарино, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной, территория парка-отеля «Русские сезоны» в Сергиево-Посадском г. о., лыжный стадион «Снежинка» им. А. Резцовой в г. о. Химки.

Традиционно на лыжных маршрутах Московской области пройдут массовые мероприятия, среди которых: Лыжня России, Кубок Александра Легкова, лыжные тренировки в парках, семейный лыжный фестиваль Александра Панжинского и легендарная новогодняя Манжосовская лыжная гонка, которая состоится 31 декабря. Каждые выходные в парках будут проходить спортивные соревнования, семейные эстафеты и тренировки. Все лыжные трассы будут доступны для прогулок и активного отдыха.

Самые протяженные дистанции расположены в Дмитровском м. о. — туристическая трасса ВЕЛО1 (38 км) и ГАБОвская лыжня (до 35 км), в Одинцовском г. о. — лыжня в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной (35,7 км) и в Мытищинском лесопарке (более 21 км). Список лыжных трасс Московской области и маршруты, расположенные рядом с домом, можно найти на портале «Спорт Подмосковья» в сезонном разделе «Маршруты».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что парки региона пользуются популярностью у жителей.

«В последнее время мы видим, что благодаря нашей заметной программе, благодаря работе на местах дирекций парков, культуры, спорта эти места становятся крайне привлекательными, в том числе для малого и среднего бизнеса», — сказал Воробьев.