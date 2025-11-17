Воробьев: парки Подмосковья становятся все более привлекательными для бизнеса

Благодаря специальной программе и работе дирекций парков Подмосковья эти места отдыха пользуются популярностью у жителей. Также они стали привлекательнее для малого и среднего бизнеса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что летом парки наполнены жизнью, а в межсезонье посещаемость падает по естественным причинам.

«В последнее время мы видим, что благодаря нашей заметной программе, благодаря работе на местах дирекций парков, культуры, спорта эти места становятся крайне привлекательными, в том числе для малого и среднего бизнеса», — заявил Воробьев в ходе совещания с главами министерств и руководителями муниципальных образований.

Ранее губернатор подчеркнул важность динамичной работы по улучшению качества жизни в Подмосковье.

«Как все мы понимаем, рост удовлетворенности по таким направлениям, как здравоохранение, теплоснабжение, качество дорог, чистота, все это многообразие очень важно видеть в динамике», — сказал он.

