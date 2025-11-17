Воробьев: в работе по улучшению качества жизни в Подмосковье важна динамика

«Как все мы понимаем, рост удовлетворенности по таким направлениям, как здравоохранение, теплоснабжение, качество дорог, чистота, все это многообразие очень важно видеть в динамике», — сказал Воробьев в ходе совещания с главами министерств и руководителями муниципальных образований.

Он отметил, что каждая жалоба и проблема, поступающая к представителям региональных отраслевых ведомств, разбирается. Уже есть планы по их решению.

Воробьев добавил, что, если действовать с таким подходом, то будет позитивная динамика. Сейчас она заметна в сфере транспорта и теплоснабжения региона.

