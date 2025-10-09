Это все фейки: планов по отключению россиян от интернета нет

сегодня в 13:49

Минцифры опровергло информацию о планах по отключению интернета в РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назвало фейком распространившуюся в Сети информацию о планах по отключению интернета в России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры РФ о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что планов по отключению нет. Все виды интернета — фиксированный, мобильный и спутниковый — работают в штатном режиме, с учетом региональных особенностей обеспечения безопасности.

Кроме того, министерство призвало россиян доверять только официальным источникам информации.

Ранее стало известно, что Минцифры России совместно с Минюстом, ФСБ, МВД и другими ведомствами рассматривает возможность корректировки закона о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов.

