«Это такая жесть»: стендап-комик Комиссаренко разочаровался в Европе

Стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, что при попытке легализоваться в Евросоюзе от него потребовали справку о несудимости, несмотря на статус преследуемого в Белоруссии, сообщает «Царьград» .

Комиссаренко, лишенный российского гражданства, рассказал о разочаровании в европейских порядках. В новом видео артист иронично описал ситуацию, в которой оказался после критики белорусских властей.

По словам комика, он поддерживал идеи демократии и сменяемости власти и выступил против официального Минска. После этого против него возбудили уголовные дела, он получил статус невъездного и оказался в базе силовиков.

Когда артист попытался оформить документы в Евросоюзе, европейские чиновники запросили стандартную справку об отсутствии судимости — документ, который невозможно получить из-за уголовного преследования.

«Это такая жесть вообще», — резюмировал Комиссаренко.

Комик добавил, что теперь его положение зависит от белорусского паспорта, который через два года станет недействительным.

В апреле 2025 года Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства.

