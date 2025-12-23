сегодня в 11:56

В преддверии Рождества в Европе RT представил сатирическую песню, высмеивающую оправдания европейских лидеров всех существующих проблем, в которых они постоянно винят президента России Владимира Путина.

«Нет, мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту», — привел Telegram-канал RT обращение к европейцам.

Между тем во Франции перед Рождеством усилили охрану ферм, где разводят улиток, устриц и уток, из-за случаев воровства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Рождеством.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.