«Это Путин виноват!»: RT опубликовал сатирическую рождественскую песню для ЕС
Фото - © скриншот/RT
В преддверии Рождества в Европе RT представил сатирическую песню, высмеивающую оправдания европейских лидеров всех существующих проблем, в которых они постоянно винят президента России Владимира Путина.
«Нет, мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту», — привел Telegram-канал RT обращение к европейцам.
Между тем во Франции перед Рождеством усилили охрану ферм, где разводят улиток, устриц и уток, из-за случаев воровства.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Рождеством.
