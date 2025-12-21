Перед Рождеством и Новым годом во Франции воруют праздничные деликатесы

сегодня в 16:35

Во Франции улиточные и устричные фермы усиленно охраняют перед Рождеством

Перед Рождеством и Новым годом во Франции усилили охрану ферм, где разводят улиток, устриц, уток. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на телеканал BFMTV.

В декабре подобные учреждения попадают в прицел злоумышленников. Улитки, фуа-гра, устрицы, а также утиная грудка являются частью праздничного меню жителей Франции.

Злоумышленники воруют такие продукты, поскольку считают это выгодным. Такие фермы охраняют силовики на лошадях, мотоциклах. Задействуют и морскую бригаду.

Французские власти надеются на эффект видимого присутствия правоохранителей. Они надеются, что сам факт охраны отпугнет преступников.

