Перед Рождеством и Новым годом во Франции воруют праздничные деликатесы

Во Франции улиточные и устричные фермы усиленно охраняют перед Рождеством
Перед Рождеством и Новым годом во Франции усилили охрану ферм, где разводят улиток, устриц, уток. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на телеканал BFMTV.
В декабре подобные учреждения попадают в прицел злоумышленников. Улитки, фуа-гра, устрицы, а также утиная грудка являются частью праздничного меню жителей Франции.
Злоумышленники воруют такие продукты, поскольку считают это выгодным. Такие фермы охраняют силовики на лошадях, мотоциклах. Задействуют и морскую бригаду.
Французские власти надеются на эффект видимого присутствия правоохранителей. Они надеются, что сам факт охраны отпугнет преступников.
