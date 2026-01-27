Это любовь: жираф поцеловал посетительницу цирка в Иванове

В ивановском цирке произошел забавный случай — посреди представления жираф поцеловал одну из посетительниц, сообщает «112» .

Инцидент попал на камеру. В кадре видно, как любопытный жираф выглянул с арены цирка, засмотревшись на посетительницу.

Видимо, животное не смогло удержаться от ее красоты. Жираф потянулся к девушке и поцеловал, проехавшись своим длинным языком по ее губам.

Сама посетительница улыбнулась после такой неожиданной нежности от грациозного животного.

Ранее слон сбежал из цирка в Самаре и разгуливал по городу, пока не замерз и не сдался сотрудникам цирка. Его напоили безалкогольным глинтвейном и чаем с шиповником.

