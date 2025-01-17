«Это искусство»: стало известно, что Бари Алибасов-младший имеет вебкам-студию

Бари Алибасов-младший, сын известного продюсера, уже несколько лет управляет вебкам-студией, где модели общаются с клиентами через донаты. В недавнем интервью он признал, что старался скрыть связь своего бизнеса с откровенным контентом, объяснив, что СМИ заблуждаются, утверждая, что он создает фильмы для взрослых, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, идея вебкам-студии принадлежит его отцу, и он лишь согласился на ее реализацию в Калининграде.

Алибасов отметил, что модели, работающие в его студии, — это образованные женщины из разных профессий, среди которых есть бывшие сотрудники МВД и экономисты. Он утверждает, что их общение с участниками стримов носит культурный и интеллектуальный характер, включая обсуждение философских тем и цитаты из великих произведений.

По его словам, студия напоминает театральную мини-студию, где девушки перевоплощаются в различные образы.

«Да, это все сопровождается легким эротизмом, но никакой похабщины нет. Более того, даже если девушки оголяются перед зрителем, то все выглядит эстетично, а не вульгарно», — заявил бизнесмен.

Тем не менее, два года назад в его салоне разразился скандал, когда одна из моделей решила покинуть проект и потребовала удалить свои откровенные сцены. Она украла материалы, что вынудило Алибасова обратиться в полицию.

Несмотря на трудности, его студия успешно продолжает работать и приносить хороший доход. Алибасов уверен, что его бизнес — это искусство, а не порнография.