Это безумие: москвичи бросились на Рижский рынок скупать цветы накануне 14 Февраля

На Рижском рынке возник ажиотаж перед Днем всех влюбленных

В преддверии Дня святого Валентина на Рижском рынке в Москве возник ажиотаж. Москвичи массово закупаются цветами, сообщает MSK1.RU .

13 февраля на рынке образовалось огромное скопление людей. Между тем продавцы счастливы — они едва ли не хватают посетителей, предлагая им приобрести их товар.

Например, на рынке продают букеты по 4,5 и 5,5 тыс. рублей. По словам продавцов, такие цветы простоят около двух недель.

Они признались, что в пятницу уже почти все распродали. 14 февраля ожидается еще больший завоз.

Также есть букеты за 2,5 тыс. рублей, а еще цветы продают поштучно. Например, за белую розу просят 250 рублей, за другие виды — по 220 рублей.

Одна посетительница рассказала, что будет отмечать День всех влюбленных вместе со своим бойфрендом. Еще один молодой человек отметил, что приобрел цветы, чтобы раздавать однокурсницам.

Ранее эксперты рассказали, что в День всех влюбленных паре нужно заранее решить, хотят ли они полноценного отдыха или же готовы к впечатлениям. Поход куда-то — это новые впечатления и эмоции, но и зачастую — трата денег.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.