«Это адская боль»: у баттл-рэпера ХХОС умерла двухмесячная дочь

сегодня в 18:38

У баттл-рэпера Константина Лопатина, известного под псевдонимом ХХОС, умерла дочь Диана. Два месяца девочке исполнилось 17 сентября.

«Прости, что мы были вместе так мало. <…> Это такая боль адская», — написал 31-летний Лопатин в своем Telegram-канале.

Звезда рэп-баттлов отметил, что врачи предположили у ребенка наличие «скрытого вируса». Он и мог стать причиной смерти новорожденной.

Друзья рэпера объявили о сборе средств, но вскоре после распространения информации карта артиста была заблокирована.

ХХОС (Хип-Хоп Одинокой Старухи) стал победителем второго сезона проекта «Versus: Fresh Blood».

Ранее заслуженный артист РФ Леонид Агутин рассказал о смерти мамы. Людмила Агутина работала учителем начальных классов в одной из московских школ.