«Мой ангел хранитель»: умерла мама Леонида Агутина

Певец Леонид Агутин в своем Telegram-канале рассказал о смерти мамы Людмилы. Он тепло попрощался с ней.

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила», — написал артист.

Он поделился воспоминанием, как родители приезжали к нему в летний лагерь, как мама целовала его перед сном и как он любит ее.

«Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», — добавил Агутин.

Отец певца Николай Агутин рассказал SHOT, что его жена скончалась 21 сентября у себя дома. У нее было много заболеваний, главным из них оставалась болезнь Паркинсона.

Людмила Агутина работала учителем начальных классов в одной из московских школ.