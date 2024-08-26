Еще почти 1 тыс человек эвакуировали из Курской области в безопасные районы

За сутки из Курской области в безопасные районы России эвакуировали 961 человека. Продолжается работа по поиску людей, с кем не смогли связаться родственники, сообщает пресс-служба МЧС России.

На данный момент воссоединись уже 330 семей. С начала работы горячей линии поступило более 12,5 тыс. обращений по пропавшим людям.

Пять колонн доставили более 50 тонн гуманитарной помощи для жителей пострадавшего региона. Всего с момента нападения ВСУ на Курскую область были задействованы 120 колонн и передано более 3100 тонн гуманитарки. На данный момент ожидается прибытие еще шести колонн со 120 тоннами.

За день на госуслугах зарегистрированы 1,5 тыс. заявлений, выплаты получили более 8 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 126 млн рублей. Всего финансовую помощь получили более 36 тыс. человек на сумму 543 млн рублей.

Также сотрудники МЧС контролируют экологическую обстановку в Курской области. На данный момент радиация не превышает естественных показателей. Не обнаружено и концентрации химически-опасных веществ.

Ранее командиры бригад и полков ВС РФ отчитались президенту Владимиру Путину о зачистке Курской области от противника. Перед ним отчитались командиры 810-й, 155-й бригад морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.