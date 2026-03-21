Еще один всплеск полярных сияний ожидается на Земле

К Земле пришло как минимум еще одно облако плазмы. Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Порог экстремально высоких значений начинается от 25 нТл. На графике магнитных бурь сейчас затишье, но это обманчивое впечатление. Посмотрим, что на них будет через 2-3 часа», — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что в этот период может начаться второй, еще более сильный чем накануне, всплеск полярных сияний.

Ранее стало известно, что обрушившаяся на Землю магнитная буря достигла сильного уровня G3 и стала самой мощной за 2 месяца.

