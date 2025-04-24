Еще 9 населенным пунктам Подмосковья присвоили звание воинской доблести

Почетное звание получили:

село Атепцево (Наро-Фоминский округ);

деревня Симбухово (Наро-Фоминский округ);

деревня Юшково (Наро-Фоминский округ);

деревня Смолино (Наро-Фоминский округ);

село Липицы (Серпухов);

город Протвино (Серпухов);

село Новопетровское (Истра);

деревня Папивино (Клин);

поселок городского типа Уваровка (Можайский округ).

«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, и особенно важно сейчас говорить о том, какой ценой она далась. В этих населенных пунктах шли ожесточенные бои, здесь стояли насмерть, здесь решалась судьба Москвы, а значит — и всей страны. Присвоение почетного звания — это наша благодарность, наш поклон тем, кто сражался за каждую пядь родной земли», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регпарламента добавил, что важно, чтобы подрастающее поколение не просто знало о войне из учебников, а чувствовало ее через судьбы своих городов и сел.

«Чтобы понимали: мирное небо над головой — это заслуга тех, кто сражался в этих самых местах», — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность присвоения почетных званий населенным пунктам.

«Все эти населенные пункты, все эти святые места мы знаем. И очень хотелось бы, чтобы наши дети, наши внуки тоже об этом знали и чтили», — сказал Воробьев.

Справочно

Во время оборонительного периода Московской битвы жесточайшие бои шли в районе населенных пунктов Атепцево и Слизнево, где врагу удалось захватить плацдармы на левом берегу реки Нары. С началом контрнаступления советских войск под Москвой части 110-й стрелковой дивизии начали освобождение территории Наро-Фоминского района от немецко-фашистских захватчиков, уничтожая врага, его технику и вооружение.

14 декабря 1942 года начался бой за деревню Симбухово, который стал одним из ярких примеров мужества и стойкости советских солдат. Под покровом ночи фашистские войска были вынуждены бежать, полностью оставив деревню.

Деревня Юшково в 1941 году оказалась в глубине обороны советских войск. Она стала одним из ключевых рубежей, где развернулись ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, рвавшимися к столице. Бои за деревню Юшково стали примером героизма.

Первые бои за деревню Смолино развернулись уже в октябре 1941 года, когда враг, несмотря на свои превосходящие силы, столкнулся с невероятным сопротивлением. Решающий бой за Смолино произошел в январе 1942 года, когда советские войска перешли в наступление. Уже 13 января 1942 года немецкие войска были вынуждены отступить. Деревня Смолино была освобождена.

Вблизи села Липицы базировался 178-й истребительский авиационный полк ПВО, который прикрывал серпуховский железнодорожный и автомобильный мост от налетов вражеской авиации. Одним из узлов противовоздушной обороны стал аэродром Липицы.

Город Протвино основан в 1960 году, но он находится на земле, обагренной кровью защитников Москвы. История протвинской земли связана с боевыми делами частей 194-й Речицкой Краснознаменной стрелковой дивизии, оборонявшей здесь восточный берег реки Протвы.

Осенью 1941 года фронт стал стремительно приближаться к селу Новопетровское. В ночь с 30 на 31 октября в бой южнее Новопетровского вступили части 78-й стрелковой дивизии (9-й гвардейской), прибывшей с Дальнего Востока. 16 ноября в селе расположились штаб и управление 16-й армии К.К. Рокоссовского.

В декабре 1941 года у деревни Папивино (Голяди) разыгралось сражение частей Красной армии с клинской группировкой немецких вооруженных сил. Ожесточенные бои за деревни Ямуга, Полуханово, Голяди, Першутино, Борисово и шоссе Клин – Волоколамск велись до 15 декабря — до взятия самого Клина.

Южнее поселка Уваровка в ходе Битвы за Москву шли крупные оборонительные и наступательные бои. В период временной оккупации Можайский и ныне входящий в его состав Уваровский районы были местом активной разведывательно-диверсионной работы.