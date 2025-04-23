Воробьев: еще 9 населенных пунктов Подмосковья могут получит почетные звания

Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск, Можайск носят высокое звание «Город воинской славы». А Коломна, Ступино и Подольск — «Город трудовой доблести». Кроме того, в Московской области на сегодняшний день 35 населенных пунктов, носящих звание «Пункт воинской доблести».

«Еще 9 кандидатов Мособлдума рассмотрит в четверг в конце апреля. Среди них Уваровка в Можайском муниципальном округе, где шли ожесточенные бои, Новопетровское под Истрой. Все эти населенные пункты, все эти святые места мы знаем. И очень хотелось бы, чтобы наши дети, наши внуки тоже об этом знали и чтили», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Также звание «Населенный пункт воинской доблести» могут получить деревня Папивино (г. о. Клин), деревни Юшково, Симбухово, Смолино, село Атепцево (Наро-Фоминский г. о.), город Протвино и село Липицы (г. о. Серпухов).