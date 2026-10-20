Еще 31 дом культуры Подмосковья подключили к подсчету посетителей с помощью ИИ

Искусственный интеллект начал учитывать посещаемость еще на 31 площадке домов культуры Московской области. Число камер в проекте увеличилось на 100, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система подсчета посетителей с помощью искусственного интеллекта теперь охватывает 147 домов культуры Подмосковья. К мониторингу подключены 443 камеры системы «Безопасный регион».

Нейросеть анализирует видеопоток, оценивает фактическую заполняемость залов и автоматически формирует аналитику. Эти данные помогают корректировать афишу и расписание с учетом запросов жителей.

В сентябре искусственный интеллект зафиксировал на мероприятиях в домах культуры на 45,2 тыс. посетителей больше, чем в августе. Лидером по посещаемости с начала 2026 года стал март — более 176,3 тыс. гостей.

Изучить эту и другие практики применения искусственного интеллекта в Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в своей деятельности можно на портале «Цифровой регион».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.