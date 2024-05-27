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ЕС ввел санкции против прокуроров, следователей и судей по делу Навального*

Евросоюз ввел санкции против Федеральной службы исполнения наказаний России, 19 следователей, судей и прокуроров, которые принимали участие в деле блогера и оппозиционера Алексея Навального*, сообщает ТАСС .

Также в санкционный список попали участники дела художницы Саши Скочиленко и сопредседателя «мемориала» Олега Орлова. По мнению Евросоюза, представители исполнительной власти нарушили права человека.

В Официальном журнале ЕС сообщается, что под санкции попали 19 физических и одно юридическое лицо. Перечисленным в списке лицам запрещается въезд в Евросоюз, а активы, которые находятся на территории стран содружества, будут заморожены.

В том числе в санкционном списке оказались судьи Татьяна Додонова, Елена Астахова, Николай Дубовик, начальник инспекции ФСИН Александр Ермоленко, следователь СК РФ Илья Савченко.

Ранее начальники медицинской части и отдела воспитательной работы ИК-3 Алексей Лисюк и Юрий Коновеев оказались под американскими санкциями в связи со смертью Навального*. Также в списке оказался директор ИК-2 Александр Муханов.

*включен в реестр иностранных агентов, включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.