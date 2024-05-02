США наложили санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*

Начальники медицинской части и отдела воспитательной работы ИК-3 Алексей Лисюк и Юрий Коновеев оказались под американскими санкциями в связи со смертью Алексея Навального*, пишет РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

Также в списке оказался директор ИК-2 Александр Муханов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что заявления Запада о смерти Навального* являются «оголтелыми и недопустимыми», так как окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов нет.

При этом в МИД РФ считают, что западные политики заранее подготовили реакции на смерть Навального*, так как уже через 15 минут после сообщения УФСИН «бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения».

* Включен в реестр иностранных агентов, включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.