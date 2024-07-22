ЕС продлил все санкции против России на полгода

Совет Евросоюза решил продлить все санкции против России, которые были приняты с 2014 года, еще на 6 месяцев, сообщает ТАСС .

Таким образом, ограничения продлеваются до 31 января 2025 года. Совет ЕС объявил об этом, сделав официальное заявление.

Решение о продлении санкций принимается автоматически дважды в год. Оно затрагивает все ограничения, которые были наложены на Российскую Федерацию с 2014 года.

В июне Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. Под ограничения попали как юридические, так и физические лица. В том числе в «черный список» внесли таких отечественных артистов, как SHAMAN, Полина Гагарина и Иван Охлобыстин.