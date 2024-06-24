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SHAMAN, Гагарина и Охлобыстин попали под санкции Евросоюза

ЕС ввел санкции против российских артистов, издателей и военных, сообщает ТАСС .

Ранее стало известно, что 14-й пакет санкций в отношении России вступил в силу. Под ограничения попали 116 физических и юридических лиц.

В числе попавших под санкции оказались такие российские артисты, как SHAMAN и Полина Гагарина. ЕС поместил в черный список и актера Ивана Охлобыстина.

Под ограничительные меры попал гендиректор и президент издательского дома News Media Арам Габрелянов.

Также санкции ввели против главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева.