SHAMAN, Гагарина и Охлобыстин попали под санкции Евросоюза
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ЕС ввел санкции против российских артистов, издателей и военных, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что 14-й пакет санкций в отношении России вступил в силу. Под ограничения попали 116 физических и юридических лиц.
В числе попавших под санкции оказались такие российские артисты, как SHAMAN и Полина Гагарина. ЕС поместил в черный список и актера Ивана Охлобыстина.
Под ограничительные меры попал гендиректор и президент издательского дома News Media Арам Габрелянов.
Также санкции ввели против главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева.