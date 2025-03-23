Эрмитаж может запретить фотосессии из-за поведения посетителей

Ранее сотрудники Эрмитажа не пускали в музей столичную блогершу из-за «слишком красивого наряда». Девушку попросили переодеться или оплатить услугу коммерческой фотосъемки. Однако ее все же пропустили, после чего блогерша сделала несколько кадров и покинула музей.

В пресс-службе отметили, что в музее постоянно проходят свадебные и постановочные фотоссессии, для проведения которых необходимо приобрести специальный билет. Данная услуга позволяет Эрмитажу сохранить систему льгот и низкую стоимость билетов.

«Такая провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу», — говорится в сообщении.

В Эрмитаже добавили, что музей может запретить постановочные фотосессии в парадных и экспозиционных залах, если посетители будут злоупотреблять услугой в коммерческих целях.