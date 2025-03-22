Блогершу из Москвы не пустили в Эрмитаж из-за «слишком красивого наряда»

Сотрудники Эрмитажа не пускали в музей столичную блогершу из-за «слишком красивого наряда». Девушку попросили переодеться и прийти в повседневной одежде, сообщает «Фонтанка» .

По словам сотрудницы музея, девушка якобы планировала проводить коммерческую фотосъемку, за которую необходимо заплатить. При этом профессиональной фотоаппаратуры у нее не было.

«Современные айфоны позволяют вести любую съемку», — заявили в музее.

При этом в итоге блогершу все же пропустили, так как она сделала несколько кадров в красивом платье и выложила их в соцсети.

Согласно правилам посещения Эрмитажа, услуга фотосъемки в торжественной одежде в парадных и экспозиционных залах стоит 10 тыс. рублей.

Ранее блогерши из России и Украины сыграли в карты и устроили фотосессию на турецком кладбище. Их разыскивает местная полиция.