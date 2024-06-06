Эмира Кустурицу заметили на ПМЭФ

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На ПМЭФ-2024 пришли Эмир Кустурица, Артемий Лебедев и Тимати

Югославского кинорежиссера Эмира Кустурицу заметили среди посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме него на мероприятие также пришли блогер и дизайнер Артемий Лебедев, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и другие именитые личности, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Издание опубликовало фотографии известных журналистов, политиков, кинематографистов, спортсменов и блогеров, которые стали гостями и участниками международного форума.

Среди них — российский телеведущий Владимир Соловьев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, философ Александр Дугин, борец Алекандр Карелин, театральный режиссер Константин Богомолов и другие.

ПМЭФ-2024 проходит в Северной столице с 5 по 8 июня. В этом году форум планировали посетить более 17 тысяч человек, которые представят 136 государств.