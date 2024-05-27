Эмин Агаларов и его экс-жена Алена Гаврилова снова вступили в брак

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова уже вступали в брак в 2018 году, но спустя два года их отношения разрушились. Сейчас бывшие супруги возобновили общение и даже решили снова пожениться, сообщает Starhit .

В 2020 году новость о расставании Эмина Агаларова и Алены Гавриловой потрясла их поклонников. Пара, у которой есть совместная дочь Афина, выглядела идеальной в глазах близких и знакомых. Однако вскоре в сети стала появляться информация, что бывшие супруги якобы все же сошлись.

27 мая 2024 года эти слухи подтвердились. По информации источника издания, певец и модель вновь связали себя узами брака. Свой союз Агаларов и Гаврилова закрепили в одном из московских ЗАГСов. А вечером после церемонии новоиспеченные супруги отметили торжество в ресторане.

В сравнении с прошлой свадьбой эту церемонию вряд ли можно назвать роскошной. Список гостей был маленьким, а многие приглашенные звезды не успели прибыть. На сцене, поздравляя молодоженов, выступили Jah Khalib и Баста.

Агаларов и Гаврилова провели церемонию в тайне, а гостей попросили не делиться подробностями и кадрами со свадьбы в социальных сетях. Известно лишь, что в ресторане, где певец и модель праздновали, был белый декор, а невесту собирал один из лучших стилистов столицы.

Ранее певица Нюша подтвердила слухи о разводе с мужем Игорем Сивовым. Артистка отметила, что они с экс-супругом расстались на дружеской ноте.