Спортивная школа «Раменское» вошла в топ-рейтинг региона

Министерство физической культуры и спорта Московской области включило спортивную школу «Раменское» в число лучших учреждений региона по итогам 2024 года. Высокая оценка обусловлена успехами воспитанников на соревнованиях различного уровня, сообщат пресс-служба администрации округа.

Рейтинг спортивных школ Подмосковья составлялся на основе нескольких критериев, включая достижения спортсменов и тренеров, их спортивное мастерство, количество атлетов в сборных командах региона и страны, а также внебюджетную деятельность учреждений.

В 2024 году ее воспитанники завоевали 39 медалей на чемпионатах и первенствах России, а также 3 медали на чемпионате Европы. 71 спортсмен имеет разряды «Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный разряд», из них 55 получили их в прошлом году. Кроме того, 9 атлетов носят звание «Мастер спорта», 2 - «Заслуженный мастер спорта», 1 - «Мастер спорта международного класса», а 2 удостоены титула «Гроссмейстер России».

В состав сборных команд России входят 14 воспитанников раменской спортшколы, еще 70 человек представляют Московскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.