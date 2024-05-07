Певица Нюша подтвердила слухи о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым

Певица Нюша подтвердила слухи о разводе с бизнесменом и отцом ее двоих детей Игорем Сивовым. Артистка заявила, что рассталась с мужем на дружеской ноте, сообщает StarHit .

Слухи о разладе в звездной семье появились давно. В Сети писали, что бизнесмен изменил певице, но ни одна из сторон официально не подтверждала эту информацию. Стало известно, что пара все же приняла совместное решение развестись.

Нюша рассказала, что давно не вместе с отцом своих детей, в ее жизни происходит новая трансформация. Она призналась, что только сейчас готова открыто сообщить об этом. При этом артистка и бизнесмен продолжают заботиться о детях.

«Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», — заявила Нюша.

Сивов отметил, что их пути с исполнительницей разошлись, но они остаются близкими людьми. По его словам, пара договорилась сообщить о расставании, когда оба будут к этому готовы.

Нюша и Сивов сыграли свадьбу в августе 2017 года, до этого они тайно расписались в Казани. У пара двое общих детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.