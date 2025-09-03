Элитный арктический круиз для россиян сорвался из-за ареста миллионера в США

В США был арестован российский криптопредприниматель Юрий Гугнин, что привело к отмене роскошного круиза со Шпицбергена для состоятельных россиян. Стоимость лакшери-круиза составляла от 70 тыс. до 200 тыс. долларов, сообщает издание Financial Times (FT).

Российская компания TRVL, базирующаяся в Дубае, подала иск против французской компании Ponant, принадлежащей миллиардеру Франсуа Пино. Иск связан с арендой судна для круиза, организованного TRVL и московской турфирмой Neverend.

Компания Ponant прекратила сотрудничество с TRVL после ареста Гугнина, который выступал в роли платежного посредника между ними. Россиянин был задержан в июне в США по обвинениям в нарушении санкций и отмывании денег. TRVL заявляет, что после срыва круиза Ponant не вернула 5,8 млн долларов из общей суммы фрахта в 8,5 млн. В результате турфирма требует около 7 млн долларов в качестве компенсации и возмещения убытков.

Криптопредприниматель отрицает свою вину и утверждает, что переехал в Соединенные Штаты после начала СВО на Украине.

Круиз на полярном судне Ponant Le Commandant Charcot должен был начаться на Шпицбергене и продлиться две недели. Восьмой день включал достижение географического Северного полюса, где пассажиров ждали диджей-сеты, купание в ледяной воде и другие развлечения. Среди артистов — российская рок-группа «Ленинград».

Ранее стало известно, что компания уехавшего из РФ миллиардера Александра Герко получила рекордную прибыль в Великобритании. В прошлом году уроженец Москвы заработал 682 млн фунтов стерлингов на прибыли своей трейдерской компании XTX Markets.