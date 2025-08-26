FT: компания уехавшего из РФ миллиардера Герко получила рекордную прибыль
Уроженец Москвы и один из крупнейших налогоплательщиков Великобритании Александр Герко в прошлом году заработал 682 млн фунтов стерлингов на прибыли своей трейдерской компании XTX Markets, сообщает Financial Times.
Согласно отчету Регистрационной палаты Британии, за прошлый год компания ХТХ заработала 1,28 млрд фунтов стерлингов. Эти средства были распределены между Герко и 30 его трейдерами, которые получили 597 млн фунтов. Это самая крупная выплата трейдерам ХТХ с момента основания компании 10 лет назад. Прибыль после уплаты налогов за 2024 год составила 1,3 млрд фунтов, что на 54% больше, чем за предыдущий год.
Из документов следует, что прибыль, распределенная между трейдерами, выросла на 71% по сравнению с 747 млн фунтов стерлингов, зафиксированными в 2023 году. При этом в 2024 году количество трейдеров возросло с 25 до 30. Численность сотрудников ХТХ значительно меньше, чем у конкурентов: там работают примерно 250 человек.
В 2023 году Александр Герко занял первое место в списке крупнейших налогоплательщиков Великобритании, который был опубликован The Sunday Times. Согласно оценке Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 7,5 млрд долларов.
Ранее стало известно, что российские миллиардеры, заработавшие состояние в 1990-е годы, не хотят делиться семейным делом с детьми. Олигархи предпочитают управлять бизнесом самостоятельно.