FT: компания уехавшего из РФ миллиардера Герко получила рекордную прибыль

Уроженец Москвы и один из крупнейших налогоплательщиков Великобритании Александр Герко в прошлом году заработал 682 млн фунтов стерлингов на прибыли своей трейдерской компании XTX Markets, сообщает Financial Times .

Согласно отчету Регистрационной палаты Британии, за прошлый год компания ХТХ заработала 1,28 млрд фунтов стерлингов. Эти средства были распределены между Герко и 30 его трейдерами, которые получили 597 млн фунтов. Это самая крупная выплата трейдерам ХТХ с момента основания компании 10 лет назад. Прибыль после уплаты налогов за 2024 год составила 1,3 млрд фунтов, что на 54% больше, чем за предыдущий год.

Из документов следует, что прибыль, распределенная между трейдерами, выросла на 71% по сравнению с 747 млн фунтов стерлингов, зафиксированными в 2023 году. При этом в 2024 году количество трейдеров возросло с 25 до 30. Численность сотрудников ХТХ значительно меньше, чем у конкурентов: там работают примерно 250 человек.

В 2023 году Александр Герко занял первое место в списке крупнейших налогоплательщиков Великобритании, который был опубликован The Sunday Times. Согласно оценке Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 7,5 млрд долларов.

Ранее стало известно, что российские миллиардеры, заработавшие состояние в 1990-е годы, не хотят делиться семейным делом с детьми. Олигархи предпочитают управлять бизнесом самостоятельно.