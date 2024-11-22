Электростальской гимназии исполнилось 60 лет

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В честь этого события в образовательном учреждении состоялось праздничное мероприятие, которое посетили заместитель главы городского округа Электросталь Марианна Юрьевна Кокунова и депутаты городского Совета Эрленд Львович Гурский и Сергей Сергеевич Карлов. Марианна Юрьевна поздравила коллектив гимназии № 17, а также передала сертификат на приобретение компьютерной техники.

В гимназии работают высококвалифицированные учителя, а также используются эффективные методики преподавания. Ее выпускники показывают высокие результаты и успешно поступают в вузы. Электростальская гимназия № 17 имеет звание школы–флагмана образования Московской области.

Также напомним, что по результатам 2023 — 2024 учебного года гимназия № 17 вошла в ТОП-100 лучших школ Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.