Электроошейники для собак использовать можно, но есть нюанс

Электроошейники применяют при работе с крупными и физически сильными породами, такими как кавказские и среднеазиатские овчарки. Использовать такие ошейники может только специалист в том случае, когда дрессировщику сложно удержать собаку, сообщил РИАМО кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

На маркетплейсах набирают популярность ошейники, которые бьют током. Видеоотзывы к товару ужасают жестоким обращением с животными. На них псы впадают в ступор, мечутся в страхе и даже мочатся под себя. При этом покупатели не видят в этом никакой проблемы и надеются на быстрое перевоспитание питомца.

«Используют такие ошейники чаще всего для крупных пород — кавказских, среднеазиатских, южнорусских овчарок, где много шерсти, где хрупкому дрессировщику, например, девушке, сложно физически удержать собаку», — рассказал Уражевский.

Он добавил, что, если ошейник настроен правильно, разряд минимальный и с собакой работает специалист, который четко контролирует процесс, тогда инструмент может применяться. Но это именно работа профессионала.

«В силовых структурах тоже бывают случаи использования подобных средств, потому что служебные собаки работают в МВД, погранслужбе, МЧС, занимаются поиском людей, взрывчатых веществ, наркотиков. Но даже там в большинстве задач основа — это поощрение и контакт с проводником. Если собака будет забита или запугана, она просто перестанет работать», — отметил специалист.

Уражевский уточнил, что для патрульной службы, охраны объектов, наоборот, важна уверенность собаки, ее реакция на малейший звук. Если она будет бояться щелчков или неожиданного воздействия, это может сыграть против нее.

«Важнее обучать не только собаку, но и владельца»

Он отметил, что воспитание лучше строить на других методах. Есть разные направления, в том числе работа на поощрение.

«Если собака что-то сделала правильно — ее нужно похвалить. Если неправильно — достаточно строгой интонации, команды „нельзя“. Не нужно кричать и тем более применять разряд. Да, это дольше, но результат закрепляется надолго», — рассказал кинолог.

По мнению Уражевского, гораздо важнее обучать не только собаку, но и владельца. Хозяин должен уметь спокойно, последовательно объяснять правила.

«Можно работать на длинном поводке или рулетке, провоцировать ситуацию в контролируемых условиях — разложить кусочки, которые собака любит, и отрабатывать команду „нельзя“, тренировать выдержку. При попытке подобрать — аккуратно одернуть поводком без боли, без страха. Это требует времени и системной работы, но дает надежный результат», — разъяснил эксперт.

Серьезные последствия от электроошейников

Самостоятельное использование электроошейника способно привести к серьезным проблемам со здоровьем и поведением животного.

«Когда дилетант приобретает и начинает пользоваться электроошейником, это может привести к серьезным последствиям. Причем не только к проблемам в дрессировке. Собака может начать бояться, ей можно испортить психику. В редких случаях возможны и тяжелые последствия, если, например, что-то замкнет или будет слишком сильный разряд, особенно для маленькой породы», — пояснил Уражевский.

Он предупредил, что это, по сути, инструмент, сравнимый с оружием — все зависит от того, в чьих он руках. Как нож или любой другой потенциально опасный предмет.

