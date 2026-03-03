«Собаку как подменили»: Сеть заполонили дикие видеоотзывы на ошейники с током

Одной из самых популярных покупок для собак на маркетплейсах стал ошейник, который может ударить питомца током за «плохое» поведение. Видеоотзывы к товару ужасают жестоким обращением с животными. На них псы впадают в ступор, мечутся в страхе и даже мочатся под себя. При этом покупатели не видят в этом никакой проблемы и надеются на быстрое перевоспитание питомца.

Послушание через страх

Обычно у таких девайсов 3 режима работы: звук, вибрация и удар током, причем его мощность можно контролировать. Управление происходит с помощью пульта.

Производители заявляют, что данный ошейник помогает скорректировать поведение питомца, но на деле отзывы на маркетплейсах пестрят ужасающими видео, на которых собаки в лучшем случае сильно пугаются, а в худшем — падают в судорогах. Режим со звуком практически никем не используется, все сразу выбирают вибрацию, а чаще всего — воздействие током.

В одном из видеоотзывов показано, как, получив удар током, пес породы бигль в страхе прижимает уши и спешно прячется под кровать. В другом видео электрический разряд получает бультерьер, мирно спавший на кровати. Он резко подскакивает, срывается с места, не понимая, куда ему бежать.

Иногда эксперименты с электричеством заканчиваются весьма плачевно — питомцам становится плохо.

«У собаки случились конвульсии после 1 нажатия. Решили прямо в пункте проверить, собака упала на бок и начала трястись, но вроде все обошлось. Ветеринар сказал, что вредная вещь, убивает нейронные связи у собаки и она еще хуже будет себя вести, а в старости может сойти с ума», — рассказала о негативном опыте использования гаджета одна из покупательниц.

Плюсы товара — «собакену не очень нравится»

При этом ошейник собрал кучу восторженных отзывов от покупателей. Они заявляют, что таким образом нашли быстрое и действенное средство для исправления поведения собаки.

«У меня француз перестал слушаться вообще и не реагировал при прогулках на команды, данный ошейник очень помог. <…> Работает замечательно, стал рядом сразу же ходить (на вибрацию и звук особо не реагировал), током хорошо подействовало», — делится опытом владелец животного.

Хозяйка спаниеля рассказала, что забрала его уже взрослым, тот лаял и рычал на все, что движется и не движется, на любой шорох и звук, кидался на членов семьи.

«Сегодня забрала ошейник из пункта выдачи, сначала от меня в квартире не отходил ни на шаг, боялся пикнуть лишний раз, отказался от вкусняшек. Уже 2 часа лежит, молчит», — добавила она.

Еще один восторженный отзыв рассказывает о том, что стоило один раз использовать функцию электрошока и собака сразу перевоспиталась. В другом комментарии говорится, что пса после удара током как подменили — стал тихим и спокойным.

«Начала с тока. Потом перешла на вибрацию. <…> Увидел кота и побежал, порция тока развернула его, и мы пошли играть дальше. Ошейник супер! Но собакену не очень нравится», — пишет одна из покупательниц.

Находятся и те, кто считает функцию электрошока абсолютно негуманной. Они приобретают девайс, чтобы, например, установить контакт с глухой собакой.

«Хороший товар, глухая собака реагирует на вибро и звук под ухом от ошейника», — поделилась впечатлениями Екатерина.

