Убийственная диета: что будет с организмом после месяца на одной картошке

Месяц питания одной картошкой может привести к серьезному истощению организма, дефициту витаминов и проблемам с печенью, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Месяц питаться одной картошкой в теории можно, но это будет выживание на грани серьезного истощения. Картофель — это в основном крахмал, то есть углеводы. Он дает энергию, в нем много калия, но этим его питательная ценность ограничена», — сказала Кашух.

Она пояснила, что главная проблема такой экстремальной диеты — острый дефицит белка. В картофеле его очень мало, и он неполноценен: в нем не хватает важных аминокислот, которые организм не умеет вырабатывать сам.

«Если белка не хватает, организм пытается восполнить недостаток жизненно необходимого вещества, разрушая собственные мышцы. Это ударит по всему организму. Печень в таких условиях тоже страдает: она постоянно перерабатывает крахмал в жир. В результате в ней накапливаются жировые отложения и развивается воспаление», — рассказала врач.

Кашух отметила, что через три недели картофельной диеты могут появиться симптомы нехватки витаминов. Витамина B12 в картофеле нет совсем, и его запасы в организме начнут истощаться, что приведет к анемии.

«Витамина D и кальция тоже нет, а без него кости теряют прочность. Витамин С при варке почти весь разрушается, и его отсутствие грозит цингой: начнут кровоточить десны, сосуды станут ломкими, появятся синяки. В картофеле практически нет витаминов А, Е, К. Такая диета спровоцирует дефицит железа и кальция, что плохо отразится на кроветворении и здоровье костей», — разъяснила специалист.

Через месяц такого питания человек приходит к целому букету проблем: мышечное истощение, анемия, поврежденная печень, нарушенный баланс солей в крови. Восстановление после такого эксперимента может потребовать серьезного лечения в стационаре.

Международный день картофеля отмечается ежегодно 30 мая. Картофель входит в тройку самых потребляемых продуктов в мире, его выращивают в 159 странах, а история культуры насчитывает около 8 тыс. лет. Картошка играет важнейшую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и борьбе с голодом.

