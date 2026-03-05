Эксперты рекомендовали мужчинам заботиться о женщинах не только 8 Марта

Международный женский день продолжает оставаться датой, которая провоцирует в обществе разноречивые оценки. Для огромного числа женщин этот день по-прежнему является долгожданной традицией, неотделимой от знаков внимания и поздравлений. Эксперты дали свои рекомендации, какие подарки лучше всего дарить женщинам, а также рекомендовали заботиться о них и проявлять чувства, сообщает MIR24.TV .

Согласно исследованиям, порядка 50% женщин России не хотели бы в качестве презента получать сувенирную продукцию. Финансы стали бы желаемым подарком для 31% опрошенных, а в лидерах предпочтений значатся парфюмерно-косметические средства, средства по уходу, подарки-впечатления или конкретно озвученные пожелания.

По словам журналиста, аналитика и общественного деятеля Даниила Кочетова, современное 8 Марта ушло от «обязательных» цветов и конфет в коробке. Безусловно, букеты сохраняют первенство: почти половина жителей России (47%) считает их беспроигрышным вариантом. Однако данные наглядно показывают, что современные женщины ждут не просто знака внимания, а искреннего участия, заботы и по-настоящему нужных вещей.

Наименее удачными вариантами для подарков признаны бесполезные сувениры, собирающие пыль, предметы кухонного обихода и безликие мелочи. Бюджет большинства российских мужчин на подарки к этому дню не превышает 5 тысяч рублей, причем многие ориентируются на диапазон 3–5 тысяч.

«Выбор подарка к 8 Марта — это всегда поиск баланса между искренностью, практичностью и желанием удивить. Важно понимать, что ценность жеста определяется не суммой в чеке, а тем вниманием, которое вложено в процесс выбора», — сказала эксперт по рынку недвижимости Анна Зеленская.

По словам детского поэта Светланы Медведевой, отличным решением может стать элегантная бижутерия или модный аксессуар. В предпраздничный период в большинстве городов России организуются ярмарки, где за умеренную цену можно приобрести изысканные украшения, сумки или платки. Особенно актуальны уже несколько сезонов броши, изготовленные из бисера.

Ранее россиянки назвали самый желанный подарок к празднику. По их мнению, лучше всего на 8 Марта дарить деньги.

