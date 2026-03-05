Россиянки назвали самый лучший подарок на 8 марта

Большинство женщин на 8 марта предпочитают традиционные подарки. Согласно исследованию, 60% выбирают деньги, 57% — цветы, 51% — косметику и парфюмерию.

Отмечается, что с возрастом приоритеты немного меняются. Молодые девушки младшего возраста чаще всего называют самым желанным подарком цветы, при этом женщины постарше чаще предпочитают деньгам в качестве подарка.

В целом большинство россиянок остаются довольны подарками на 8 марта.

В преддверии 8 Марта эксперты проанализировали, как за год изменился интерес россиян к подработке флористом. По сравнению с 2024 годом в 2025 году пользователи стали откликаться на такие предложения на 17% активнее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.