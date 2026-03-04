Названы регионы, где зафиксированы самые высокие зарплаты флористов

В преддверии 8 Марта эксперты проанализировали, как за год изменился интерес россиян к подработке флористом. По сравнению с 2024 годом в 2025 году пользователи стали откликаться на такие предложения на 17% активнее. В среднем по стране за одну смену флориста сейчас предлагают 3497 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Подработка».

При этом уровень предлагаемых вознаграждений различается в зависимости от региона. Самые высокие ставки за смену флористом в 2025 году зафиксированы в Москве — в среднем исполнителям предлагали 5157 рублей. В Московской области исполнители могли рассчитывать в среднем на 4291 рубль, в Самарской области — 4247 рублей, в Санкт-Петербурге — 4109 рублей, в Татарстане — 3619 рублей за смену.

Флористика — один из наиболее чувствительных к сезонности сегментов временной занятости. К началу весны, на фоне подготовки к 8 Марта, нагрузка на цветочный ритейл кратно увеличивается. Это создает дополнительное окно возможностей для исполнителей, которые готовы выходить на смены.

Особенно значительно интерес к подработке флористом за год вырос в ряде регионов. Так, исполнители из Ростовской области интересовались подработкой флористом в 2 раза активнее (+100%), чем в 2024 году. В Воронежской области активность соискателей выросла на 71% год к году, в Крыму — на 53%.

Вместе с ростом интереса со стороны исполнителей увеличивается и количество возможностей для временной занятости в этой сфере: в 2025 году число предложений о подработке флористом выросло в Новосибирской области — в 2,3 раза (+129%) за год, в Крыму — на 82%, в Воронежской области — на 50%. Это говорит о том, что бизнес все активнее использует формат временной занятости, чтобы закрывать пиковые нагрузки.

«Праздничные периоды, прежде всего 8 Марта, традиционно становятся точкой максимального спроса на цветы, а значит и на флористов, которые готовы оперативно выйти на смену. Для россиян, готовых выделить свободное время на подработку, это возможность получить дополнительный доход за короткий срок. Также на платформе в настоящее время тестируется отдельный формат задания по сборке цветочных композиций», — сказал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.