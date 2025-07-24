Эксперты рассказали россиянам, что делать, если они попали под сокращение штата

В новом докладе Центробанк сообщил, что российские компании в 2025 году готовятся к массовому сокращению штата. Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов и гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказали жителям страны, действительно ли будет волна сокращений, а также что делать, если увольнение все-таки случилось.

По словам Сафонова, несмотря на то, что бизнес действительно озвучил планы о массовом сокращении штата, это еще не значит, что ситуация будет разворачиваться именно таким образом. Как правило, компании предполагают такой исход, но по факту действуют исходя из текущих реалий. И иногда организации начинают испытывать дефицит кадров.

«Дефицит кадров может быть связан с тем, что компании не могут повысить заработную плату, тогда увольняют или не нанимают новых сотрудников. Если же речь идет о бюджетных организациях, то они зачастую не нанимают новых специалистов, а перераспределяют функциональную нагрузку в виде совместительства. Есть еще третье направление, за счет которого компаниям удается преодолеть дефицит. Оно связано с повышением производительности труда за счет современных средств производства, то есть автоматизации и механизации», — рассказал в эфире Sputnik Сафонов.

По словам Доляковой, чаще всего под волну сокращений попадают молодые специалисты и сотрудники среднего звена, которые имеют за плечами опыт работы в 10 и более лет, но тяжелее приспосабливаются к изменениям. Эксперт рекомендовала россиянам, попавшим под сокращение, искать работу в смежных отраслях. В последнее время российские компании предпочитают набирать сотрудников из похожих сфер, чтобы расширить свой опыт.

Молодым специалистам Долякова напомнила, что на сегодняшний день такие сотрудники востребованы в туристической и ресторанной отраслях, а также в сфере IT.