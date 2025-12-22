Эксперты рассказали о вкусах каждого месяца 2026 года

Новый год только наступает, но не успеем мы оглянуться, как селедку под шубой сменит дачный сезон, его — арбузный, а за ним — снова мандарины и оливье. В магазинах появилась лимитированная коллекция ароматических календарей с отличительными, но такими знакомыми запахами каждого месяца, чтобы почувствовать традиции сезонов: будь то шашлыки в мае или тыквенный латте в октябре. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе «ВкусВилла»

Ароматический календарь — дань уважения всем знакомым с детства каталогам с парфюмерией. Тереть его страницы и пробовать разные ароматы — всегда небольшое приключение. В новом календаре каждый месяц наполнен особенными, но до боли знакомыми всем, ароматами.

Январь — месяц восстановление режима. На смену майонезным салатам приходят домашние пельмени со сметаной. Февраль врывается в год не только увеличив световой день, но и захватив с собой блины.

Март — это месяц, в котором вопрос «почему жмут штаны?» возникает все чаще. Самое время насладиться сочными беляшами перед процессом похудения к лету. Апрель — время расхламления и такого приятного запаха генеральной уборки. А в мае жизнь делится на «до» и «после» шашлыков.

Июнь — месяц противоречий: на кефире или квасе? Потерев стикер, вас ждет свежий аромат окрошки, легенды первого месяца лета. Но если окрошка вызывает споры, то в июле однозначно нельзя проигнорировать черешню, которую ждали весь год. Сезон бахчевых начинается в августе, а с ним и возможность снова почувствовать яркие ароматы дыни и арбуза.

Сентябрь — месяц сбора урожая и домашних заготовок на зиму. Аромат огурцов и помидоров, готовящихся к закрутке, ждал своего часа весь год. А за ним — пряный тыквенный латте, уютный и теплый аромат октября.

Ноябрь — месяц монохрома и серого цвета за окном. Но ВкусВилл допускает серость лишь в сосисках — ведь это признак натуральности и отсутствия красителей.

И вот, снова декабрь — месяц предвкушения и волшебства! В воздухе витают ароматы глинтвейна, пряных яблок и мандаринов.

«Может мы и не живем в матрице, но точно живем в спирали. Один год похож на другой, и пролетают они очень быстро. Мы придумали этот календарь c аромастраницами, чтобы, во-первых, посмеяться над рутиной и предсказуемостью взрослой жизни, а во-вторых, призвать людей наполнять дни собственными традициями, праздниками, событиями, вызовами, чтобы жизнь не казалась однообразной мешаниной из оливье, шашлыков, манго и окрошки», — менеджер спецпроектов компании Анна Романенко.

