Эксперты назвали самые популярные породы кошек в России

Фелинолог Людмила Макарова назвала самые популярные породы кошек в России, а ветеринар Михаил Шеляков отметил спрос на беспородных животных. По их словам, интерес к питомцам зависит от характера и окраса, сообщает RT .

Макарова отнесла к самым востребованным породам бурманскую, русскую голубую, сибирскую, бобтейла и девон-рекса. По ее словам, бурманские кошки ласковы и привязаны к человеку, русские голубые отличаются спокойствием и аккуратностью, а сибирские ценятся за густую шерсть и независимый характер. Бобтейлы хорошо переносят одиночество, девон-рексы общительны и тяжело переживают разлуку с хозяином.

Стоимость породистого котенка зависит от родословной.

«Если котенок рожден от чемпионов выставок, его цена начинается от 50 тыс. рублей», — пояснила Макарова.

Она добавила, что на цену также влияют опыт заводчика и спрос.

По данным международных исследований, у 59% россиян есть хотя бы один кот. При этом, как отметил Михаил Шеляков, чаще всего в клиники приносят беспородных животных из приютов.

«Больше всего любят рыжих котов — они всегда пристраиваются. Затем идут полосатые. Реже берут белых с черными пятнами», — рассказал ветеринар.

Он подчеркнул, что характер кошки не зависит от окраса, а преданность чаще проявляют животные, которым дали дом.

