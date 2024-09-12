Эксперт высказался о предложении ввести в РФ общий воинский призыв

Служба в армии связана с риском и требует от кандидата высокого уровня здоровья, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Ранее глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил вернуться к общему воинскому призыву.

«Просто патриотических мотивов недостаточно, если нет соответствующей физической подготовки. Важно отметить, что это частное мнение, и оно не может быть закреплено на законодательном уровне», — сказал Насонов.

Он добавил, что вопрос, поднятый Фадеевым, является как актуальным, так и провокационным. Действующая система службы в Вооруженных силах РФ сроком на 1 год не решает стоящие перед страной задачи.

«Она не позволяет солдатам срочной службы получить качественную подготовку и своевременно освоить военно-учетную специальность, а также принять осознанное решение о дальнейшей службе. На мой взгляд, эта ситуация требует пересмотра, и срок службы должен быть увеличен», — отметил военный эксперт.

По мнению Насонова, оптимальным вариантом было бы 2 года службы, но возможно компромиссное решение — 1,5 года, что также было бы шагом вперед.