На кухне или писарем: глава СПЧ призвал всех мужчин отслужить в армии

Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил вернуться к общему воинскому призыву, его слова приводит Telegram-канал СПЧ.

По словам Фадеева, который выступил на юридическом форуме в Белгороде в среду, в России служит треть или четверть молодых людей.

«Я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», — сказал глава СПЧ.

Фадеев добавил, что в 2022 году, когда была объявлена частичная мобилизация, часть молодежи «прямо на самокатиках и в шортиках» покинули страну. Эти люди получили хорошее образование, но не понимают, как устроен мир, считает руководитель общественной структуры.

Ранее депутат Мособлдумы Олег Жолобов заявил РИАМО, что при подписании контракта на военную службу «мужчины идут воевать за идею, правду, историю».