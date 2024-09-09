Депутат Жолобов: контрактники воюют за правду, идею, историю и память

Главной мотивацией для контрактников являются не деньги. Мужчины идут воевать за идею, правду, историю, память, за прошлое своих близких и за будущее детей, заявил РИАМО депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Все участники СВО - из разных регионов, из разных семей, разных вероисповеданий, но все они вместе. Именно на фронте так остро чувствуется дружба, преданность и доверие даже между самыми разными, с первого взгляда, людьми», — отметил Жолобов.

Он рассказал, что недавно встречался в Бронницах с 24-летним юношей, который служит снайпером. Он один у матери, но на спецоперацию пошел не по мобилизации, а сам. По словам депутата, главная мотивация для многих — быть вместе с теми, кто защищает Родину, для них честь — быть в одном строю с героями.

«Знаю, что некоторые испытывают даже чувство белой зависти от того, что не могут по состоянию здоровья или возрасту попасть на фронт. Многие хотят стать единой силой, сражаться плечом к плечу с товарищами, но и в тылу необходима помощь, важен каждый», — заявил депутат.

Также недавно у него была встреча с семьей в Домодедове. Жолобов узнал, что три родных брата служат в одном полку и подразделении, живут в одном блиндаже. При этом так получилось случайно, никто никого не просил.

«Вместе они служат водителями на передовой, перевозят боеприпасы на самых опасных участках. И такой путь – осознанный выбор каждого – служить Родине и помогать товарищам», — заключил он.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов – проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание – ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», – сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области – одна из самых больших по России и составляет до 1 млн 905 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее – увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители – на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.