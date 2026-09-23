Эксперт «Транснефти» 21 сентября провел мастер-класс в Одинцовском округе

Мастер-класс прошел на площадке Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского филиала МГИМО. Кирилл Зинченко возглавляет отдел управления интеллектуальной собственностью управления инновационного и научно-технического развития ПАО «Транснефть». Встречу открыл заместитель директора института Сергей Васильев.

Сергей Васильев отметил многолетнее сотрудничество института и компании, а также вклад «Транснефти» в подготовку студентов к профессиональной деятельности. Кирилл Зинченко рассказал, как в компании устроена система управления интеллектуальной собственностью, как защищают права на результаты инновационной деятельности и какие инструменты используют на практике. После выступления он ответил на вопросы студентов и магистрантов.

Мастер-класс организовали в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с «Транснефтью». Компания входит в число основных работодателей выпускников МГИМО и института.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.