Эксперт Шеин: площадь ледников Ямала уменьшилась в 1,5-2 раза
Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори
Ведущий научный сотрудник Александр Шеин рассказал, что проведенная в 2025 году экспедиция специалистов Центра изучения Арктики свидетельствует о значительном сокращении площади крупных и мелких ледников Ямала, сообщает «Север-Пресс».
По его словам, они стали меньше в 1,5-2 раза.
«Ледники уменьшаются. Ледник Долгушина по площади уменьшился более чем в 1,5 раза с последнего изучения в 1950—1960-х годах. Но стоит сказать, что несмотря на то, что площадь уменьшилась, его масса еще достаточно большая. Остальные ледники поменьше, но и их площадь уменьшается в 1,5-2 раза», — отметил Шеин.
На 2026 год запланирована новая экспедиция для продолжения мониторинга состояния ледников.
Ранее учеными были созданы интерактивные карты, фиксирующие эти изменения. В числе дальнейших задач — оценка потенциала для развития туристических маршрутов по водным артериям Ямала к заповедным территориям региона.
