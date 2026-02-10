Эксперт Шеин: площадь ледников Ямала уменьшилась в 1,5-2 раза

Ведущий научный сотрудник Александр Шеин рассказал, что проведенная в 2025 году экспедиция специалистов Центра изучения Арктики свидетельствует о значительном сокращении площади крупных и мелких ледников Ямала, сообщает «Север-Пресс» .

По его словам, они стали меньше в 1,5-2 раза.

«Ледники уменьшаются. Ледник Долгушина по площади уменьшился более чем в 1,5 раза с последнего изучения в 1950—1960-х годах. Но стоит сказать, что несмотря на то, что площадь уменьшилась, его масса еще достаточно большая. Остальные ледники поменьше, но и их площадь уменьшается в 1,5-2 раза», — отметил Шеин.

На 2026 год запланирована новая экспедиция для продолжения мониторинга состояния ледников.

Ранее учеными были созданы интерактивные карты, фиксирующие эти изменения. В числе дальнейших задач — оценка потенциала для развития туристических маршрутов по водным артериям Ямала к заповедным территориям региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.