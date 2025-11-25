Эксперт разъяснила, могут ли сотрудники есть на рабочем месте

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина объяснила, что работодатель вправе ограничить прием пищи на рабочем месте, если это закреплено во внутренних правилах компании, однако полный запрет без объективных причин может быть оспорен, сообщает RT .

Ганькина рассказала, что вопрос приема пищи на рабочем месте зависит от баланса между внутренними правилами компании и культурой доверия. По ее словам, работодатель может установить ограничения на прием пищи, если это прописано в правилах внутреннего распорядка. Нарушение таких правил может считаться дисциплинарным проступком.

Эксперт подчеркнула, что Трудовой кодекс гарантирует сотрудникам право на перерывы для отдыха и питания, обязывает работодателя обеспечивать нормальные условия труда. Полный запрет на прием пищи или воды без объективных причин, например, связанных с безопасностью, может быть оспорен как необоснованное ухудшение положения работника.

Ганькина отметила, что эффективная рабочая атмосфера строится на взаимном уважении и гибком подходе. Она пояснила, что возможность сделать глоток чая или быстро перекусить помогает сохранить концентрацию и продуктивность. Вместо строгих запретов, по мнению эксперта, коллектив может договориться о правилах приема пищи, например, употреблять супы или блюда с сильным запахом только в специально отведенной зоне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.